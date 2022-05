Mike Singer (22) merkt in diesen Tagen noch mal besonders, was er an seiner Freundin Sophie Lilian Marstatt hat! Am vergangenen Samstag wurde ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre des Sängers vorgenommen: Während er beim Finale von Let's Dance war, stiegen Einbrecher in seine Villa ein und klauten Schmuck, Uhren, Designerware und Bargeld im Wert von rund 100.000 Euro. Ein herber Schlag für Mike, bei dessen Bewältigung Sophie ihm jetzt hilft.

Zum ersten Mal nach dem Vorfall meldete Mike sich auf Instagram bei seinen Fans. Er teilte zwei Schnappschüsse mit seiner Sophie, auf denen sie sich verliebt von hinten an ihn schmiegt. Darunter brachte der Musiker seine Dankbarkeit für das Model, aber auch für seine Fans zum Ausdruck. "Gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Danke für eure lieben Nachrichten und eure Unterstützung in diesen Zeiten." Auch in seiner Story richtete er noch mal knappe Worte an seine Fans. "Danke für eure Liebe" schrieb der Künstler schlicht auf schwarzen Untergrund.

Mikes Management hatte nach dem Einbruch mitgeteilt, dass es Mike und Sophie, die die Villa zusammen bewohnen, aktuell sehr schlecht gehe. Man habe ihnen "ein Stück zu Hause genommen". Deshalb trauerten die beiden nicht nur um die entwendeten Gegenstände, sondern litten vor allem unter dem Eindringen in ihre Privatsphäre.

Instagram / sophiemarstatt Mike Singer und Sophie Marstatt im Oktober 2021

Instagram / mikesinger Mike Singer und Sophie Marstatt

Instagram / mikesinger Mike Singer und Sophie Marstatt, Influencer

