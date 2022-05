Ihre dritte Schwangerschaft ist die härteste bis jetzt! Julita (23) ist besonders durch ihren YouTube-Kanal bekannt geworden und erwartet mit ihrem Mann Florian Thiele zurzeit ihr drittes Kind. Eigentlich sollte das Paar Zwillinge bekommen, aber sie teilten vor wenigen Wochen die schreckliche Nachricht mit, dass eines der Babys es nicht geschafft habe. Mit Promiflash sprach Julita über ihre dritte Schwangerschaft – und das Paar verriet, wie extrem der Verlauf besonders zu Beginn für sie war.

Auf dem Love Only Festival von OceansApart in Berlin traf Promiflash die 23-Jährige und ihren Partner Florian. Auch wenn es sich bereits um ihre dritte Schwangerschaft handelt, war besonders der Anfang eine echte Herausforderung für die Sängerin: "Die ist die härteste. Ich habe extreme Übelkeit, extreme Rückenschmerzen, extreme Stimmungsschwankungen – alles extrem." Noch ist sie nicht am Ende ihrer Schwangerschaft angekommen, aber besonders die jetzige Phase genieße sie in vollen Zügen: "Der Mittelteil der Schwangerschaft ist immer der schönste. Wenn man dann genießen kann."

Mit ihrem Freund ist es ihr zweiter Nachwuchs. Auch da er die Schwangerschaft ihres gemeinsamen Sohnes schon miterlebt hat, kann er Unterschiede ihres Gemütszustandes feststellen: "Da merkt man schon Unterschiede, gerade an emotionalen Tagen." Trotz der schwierigen Phasen und ihrem Verlust des einen Zwillings blickt das Paar voller Vorfreude auf ihre Zeit zu fünft: "Wir freuen uns übertrieben, haben auch keine Befürchtungen, dass es mit drei Kindern zu viel wird."

Instagram / florian.thiele_official YouTuberin Julita mit ihrem Freund Florian Thiele

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita, Mai 2022

Instagram / florian.thiele_official Florian Thiele mit seinem Sohn

