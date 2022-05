Julita (23) und ihr Freund Florian Thiele müssen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Im Januar verkündete die YouTuberin, die mit bürgerlichem Namen Julia Schulze heißt, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Wie happy die Internetbekanntheit über ihre Schwangerschaft ist, hatte die Sängerin in den letzten Wochen immer wieder mit niedlichen Updates im Netz geteilt. Nun meldete sich das Pärchen mit traurigen Neuigkeiten bei ihren Fans: Julita und Florian sollten eigentlich Zwillinge bekommen – ein Baby hat es jedoch nicht geschafft.

Am Sonntag hat das Paar die schrecklichen Nachrichten in einem YouTube-Video veröffentlicht. "Da wollte halt ein Baby zu uns kommen und es hat es nicht geschafft", verriet die 23-Jährige auf die Frage, was es mit den schlechten Nachrichten auf sich gehabt hatte, die die beiden zuvor angekündigt hatten. Von dem Verlust ihres Nachwuches in diesem frühen Stadium hatten Julita und Florian bereits im Februar erfahren.

Auch via Instagram meldete sich Julita nach Veröffentlichung des Videos bei ihrer Fangemeinde. "Leider sollte es nicht sein! Ich werde dich nie vergessen und trotzdem in meinem Herzen haben", schrieb sie zu einem kurzen Video, auf dem sie ihren Tränen freien Lauf ließ. Dennoch will Julita versuchen, den Schicksalsschlag positiv zu sehen. "Ich danke dem lieben Gott für meine gesunden Kinder", erzählte sie weiter.

Instagram / julia.schulze_official Julita mit ihrem Partner Florian und ihren Kindern

Instagram / julia.schulze_official Julita, Influencerin

Instagram / julia.schulze_official Collage: Julita mit Florian Thiele und ihren Kindern

