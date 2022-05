Am vergangenen Donnerstag flimmerte das große Finale von Germany's next Topmodel über die TV-Bildschirme! Neben einer Performance von Måneskin, dem Musik-Act des Abends, griff auch Heidi Klum (48) selbst zum Mikrofon und gab eine Live-Version ihres Opener-Songs "Chai Tea With Heidi" zum Besten – samt Klavierbegleitung durch ihren Ehemann Tom Kaulitz (32). Doch die Gesangseinlage spaltete die Gemüter. Im Netz meldet sich Heidi nun zu Wort.

Via Instagram teilte die 48-Jährige jetzt ein Video, auf dem ihre Performance noch einmal zu sehen ist. "Dieser Live-Auftritt war ein großer Schritt außerhalb meiner Komfortzone. Und obwohl ich keine Sängerin bin, und ich weiß, dass ich nicht perfekt geklungen habe, bin ich stolz auf mich", schrieb sie unter den Clip. Dabei merkte die Bergisch Gladbacherin an, dass es sie eine Menge Überwindung gekostet habe, vor einem so großen Publikum zu singen.

Als Siegerin der diesjährigen Staffel ging jedenfalls Lou-Anne (19) hervor: Sie ist "Germany's next Topmodel" 2022! Kurz nach der Verkündung fand sie gegenüber red erste Worte und schien ganz schön überwältigt zu sein. "Eigentlich kann ich es nicht so glauben. Ich habe das Gefühl, morgen geht es mit den Proben weiter. Sehr krass, ich kann es echt nicht glauben", schilderte die Österreicherin.

Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2022

Heidi Klum, Model

Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

