Lou-Anne (19) ist die strahlende Siegerin von Germany's next Topmodel 2022! Im gestrigen Finale setzte das Nachwuchsmodel sich gegen ihre Kontrahentinnen Noëlla, Luca (20), Anita (21) sowie ihre Mama Martina (50) durch. Somit ergatterte sie neben dem Siegertitel ein Preisgeld über 100.000 Euro und ihr Foto auf dem Cover der deutschen Harper's Bazaar. Doch so richtig realisieren konnte Lou-Anne all das noch nicht!

Direkt nach dem Finale fand eine Pressekonferenz in Köln statt, bei der auch Promiflash anwesend war. Hier betonte die Siegerin: "Ich glaube, ich werde es erst morgen checken, dass ich gewonnen habe. Ich glaube, ich muss noch mal eine Nacht darüber schlafen." Trotzdem beteuerte Lou-Anne: "Ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut – und ich bin auch wieder so tiefenentspannt wie davor."

Weiter erklärte sie ihr Gefühlschaos nach ihrem Sieg: "In meinem Kopf ist es jetzt gerade noch so: 'Okay, ich geh dann später schlafen und morgen fahren wir dann wieder zu den Proben und dann irgendwann ist mal das Finale.'" Spätestens morgen, wenn sie dann nicht mehr ins Studio fahren muss, werde sie es realisieren.

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

ProSieben/Willi Weber Lou-Anne im "Germany's next Topmodel"-Finale 2022

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

