Lotte (26) plaudert aus dem Nähkästchen! Die junge Sängerin ist Teil der aktuellen Staffel von Sing meinen Song und wird dort von vielen Zuschauern gefeiert. Die Fans lieben ihre Interpretationen von Clueso (42), Elif und Co. – auch ihre eigenen Lieder kommen super an. Die Berlinerin singt hauptsächlich über Liebe und Herzschmerz. Apropos: Wie sieht es eigentlich an dieser Front bei Lotte aus? Steckt sie gerade in einer Beziehung?

Im Interview mit BZ deutete die Brünette nun an, dass sie tatsächlich in festen Händen ist: "Ich habe jemand kennengelernt, es ist sehr schön." Mehr Details ließ Lotte sich nicht entlocken. Aber es klingt nicht so, als könnten ihre Fans sich aktuell Hoffnungen bei ihr machen...

Was Lottes Freund wohl zu der jüngsten Enthüllung bei "Sing meinen Song" gesagt hat? Im Rahmen der Sendung verriet Lotte, dass sie und ihr Kollege Johannes Oerding (40) sich zu Beginn ihrer Musikerkarriere direkt ziemlich nah gekommen sind: "Dieser Mann hat mir viel beigebracht, aber vor allem hat er mich damals direkt in die Sauna mitgenommen", lachte die Singer-Songwriterin – woraufhin Clueso ergänzte: "Wir haben uns doch auch in der Sauna getroffen."

Anzeige

Instagram / musikvonlotte Lotte, Musikerin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Lotte bei "Sing meinen Song"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding und Lotte bei "Sing meinen Song"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de