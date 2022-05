Lotte (26) war zu Beginn ihrer Karriere mit nackten Tatsachen konfrontiert! Die Musikerin aus Ravensburg gehört dieses Jahr zu den Künstlerinnen und Künstlern, die bei Sing meinen Song gegenseitig ihre Lieder neu interpretieren. Der Abend, an dem die Songs der 26-Jährigen im Mittelpunkt standen, war besonders emotional. Doch in der vergangenen Folge ging es auch lustig zu, denn Lotte machte eine witzige Bemerkung: Sie und Johannes Oerding (40) gingen zu Beginn ihrer Karriere zusammen in die Sauna!

"Johannes und ich kennen uns schon eine Weile. Er hat mich damals auf Tour mitgenommen", erzählte Lotte bei "Sing meinen Song" von den Anfängen ihrer musikalischen Karriere. "Dieser Mann hat mir viel beigebracht, aber vor allem hat er mich damals direkt in die Sauna mitgenommen", lachte die Singer-Songwriterin. Zu dem Zeitpunkt habe sie den 40-Jährigen noch nicht lange gekannt.

Zwar trug Lotte ein Handtuch, doch neben den Sauna-Aufgüssen mit Johannes Oerding machte sie eine weitere besondere Erfahrung. "Ein Typ hat mit uns Lachyoga gemacht", verriet Lotte. "Das war so skurril, das werde ich nie vergessen", meinte Johannes. Doch aus der "Sing meinen Song"-Runde war Johannes nicht der Einzige, der mal mit Lotte in der Sauna war. "Wir haben uns doch auch in der Sauna getroffen", erzählte Clueso (42). Offenbar ist Lotte wohl doch ein Fan des heißen Dampfbades.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Lotte am "Sing meinen Song"-Tauschabend von Kelvin Jones

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding, Musiker

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Clueso bei "Sing meinen Song" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de