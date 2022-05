Mit diesem Lied gibt Lotte (26) Einblicke in ihr tiefstes Seelenleben. Die Ravensburgerin ist neben Clueso (42), Elif (29) oder Kelvin Jones (27) Teil der neunten Staffel von Sing meinen Song. Am heutigen Abend stand der Tauschabend der dunkelhaarigen Beauty an. Traditionellerweise darf jeder Musiker an diesem Abend auch einen eigenen Song vorstellen. Bei ihrem Auftritt übermannten Lotte allerdings die Emotionen und sie konnte "So wie ich" nicht zu Ende performen.

Grund für diese tränenreiche Darbietung ist die emotionale Bedeutung des Liedes, wie Lotte im Vorhinein erklärte. "'So wie ich' ist ein Song, den ich autobiografisch geschrieben habe über sexualisierte Gewalt. Wie es ist, wenn man in dem Fall als Frau 'Nein' sagt und jemand [...] einfach über diese Grenze hinweggeht", schilderte die 26-Jährige den Hintergrund. In erster Linie habe sie den Track für sich geschrieben, nach der Veröffentlichung jedoch gemerkt, wie viele Frauen ähnliche Erfahrungen machen mussten. Kein Wunder also, dass während Lottes Auftritt auch bei den anderen Musikern kein Auge trocken blieb. "Du bist so mutig, dass du das gesagt hast", suchte Floor (41) nach Worten.

Auch die Fans waren von dem Mut und der Stärke der "Mehr davon"-Interpretin mehr als beeindruckt. "Dieser Song geht so stark unter die Haut", schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer Nutzer fügte sprachlos hinzu: "Es so mutig, ehrlich und traurig, wie Lotte bei 'Sing meinen Song' über sexualisierte Gewalt singt, dir ihr selbst widerfuhr".

RTL / Markus Hertrich Dag-Alexis Kopplin, Vincent Stein und Elif Demirezer bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich Lotte bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song"-Stars 2022

