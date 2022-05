Kurt Cobain (✝27) schrieb mit seiner Band Nirvana Musikgeschichte! Der Frontsänger wurde nur 27 Jahre alt, aber auch über seinen Tod hinaus ist der unverwechselbare Grunge-Sound seiner Band bis heute ein echter Erfolg. Auch 28 Jahre nach seinem Ableben sind einige wertvollsten Besitztümer des "Come As You Are"-Interpreten noch erhalten. Nun wurde eine von Kurts wertvollsten Gitarren für die Öffentlichkeit freigegeben und versteigert.

Es handelt sich dabei um die blaue Fender Mustang aus dem Jahr 1969, die im Musikvideo zum Song "Smells Like Teen Spirit" von Nirvana zu sehen war. Das Besondere daran, es handelt sich um ein Linkshänder-Modell. Somit ist eine der berühmtesten Gitarren von Kurt Cobain offiziell in den Händen eines neuen Besitzers. Dieser musste allerdings auch einen stolzen siebenstelligen Betrag für das Instrument hinlegen. Doch für den geschätzt 3,3 Milliarden Euro schweren Käufer war die Summe von 4,2 Millionen Euro wohl leicht zu verkraften.

Das ist nicht die erste Gitarre des Kultsängers, die für einen beachtlichen Preis versteigert wurde. Bereits 2020 wurde eine Gitarre, auf der er beim "MTV Unplugged"-Konzert spielte, für eine unfassbare Summe von 4,9 Millionen Euro versteigert. Im vergangenen Jahr hatten seine Bewunderer sogar die Chance, sechs seiner berühmten Haarlocken bei einer Auktion in ihren Besitz zu nehmen.

United Archives GmbH / ActionPress Krist Novoselic, Kurt Cobain und Dave Grohl in dem Film "Nirvana – Live and Loud", 1993

ActionPress Gitarre von Kurt Cobain, aus dem Jahr 1969

Diena-Brengola/face to face Kurt Cobain, Frontsänger der Rockband Nirwana

