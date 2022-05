Novalanalove (31) präsentiert ihren wachsenden Babybauch! Mitte März verkündete die Influencerin, dass sie und ihr Mann Pouya Yari alias DJ Jeezy ein gemeinsames Kind erwarten. Seit Dezember weiß das Paar selbst von der Schwangerschaft. Auch das Geschlecht kannten die beiden viel früher, verkündeten es jedoch erst vor Kurzem: Die werdenden Eltern erwarten eine Tochter. Neue Bilder von Novalanalove verraten auch, dass die Kleine nicht mehr so lange auf sich warten lässt.

Auf Instagram postete Farina Yari, wie sie mit bürgerlichen Name heißt, ein Foto von sich vor dem Spiegel. In ihrem pinken Outfit, bestehend aus einem Crop-Top, kurzen Shorts und einer bunten Strickjacke, präsentiert die 31-Jährige ihren Babybauch. Bei dem Bild handelt es sich um eine Collage aus zwei Fotos, bei denen jedoch der Winkel das entscheidende ist: Bei der frontalen Aufnahme sieht man der Beauty kaum eine Schwangerschaft an, wohingegen die seitliche Pose die Kugel an ihrem Bauch deutlich zeigt! Unter ihren Beitrag schreibt Novalanalove, dass ihre kleine Tochter am Wachsen sei.

Pouya und Farina fiebern der Geburt ihrer Tochter schon entgegen, denn ihr Glück sei geplant gewesen. Das Paar musste nicht lange darauf warten, wie die Influencerin ihren Fans verriet: "Natürlich ist dieses Kind ein absolutes Wunschkind und es ging auch tatsächlich viel schneller als gedacht!"

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Jeezy und Novalanalove

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im April 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrem Ehemann Pouya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de