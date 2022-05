Arielle Rippegather meldet sich zu den Vorwürfen ihres Ex-Partners. Bei #CoupleChallenge haben die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und der Claudias House of Love-Star Veron Didi einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen. Mittlerweile sind beide zwar über die Trennung hinweg – allerdings nicht gut aufeinander zu sprechen. Der Kameruner hat sogar behauptet, zuletzt keine "richtige" Beziehung mehr mit Arielle geführt zu haben. Die beiden seien nur noch aus Bequemlichkeit und Mittel zum Zweck zusammen gewesen. Gegenüber Promiflash hat sich nun auch das Model zu den PR-Beziehungsvorwürfen geäußert.

Arielle betonte, dass sie mit ihrem Ex sowohl gute als auch schlechte Zeiten durchgemacht habe. "Wenn er sagt, wir hatten nie eine Beziehung, outet er sich als Lügner, weil er dann alle angelogen hat. Er hat immer wieder gesagt, dass wir ein Paar sind", lautete ihr Statement zu Didis Äußerungen. Dem fügte sie hinzu: "Ich bin eine ehrliche Frau und lüge auch im Privaten grundsätzlich nicht." Die Berlinerin wolle ihrem Verflossenen keine Plattform mehr geben, sich weiterhin über ihre Beziehung auszulassen. Ohnehin habe sie kein Interesse mehr an seiner Version der Story. "Didi soll sagen, was er will – es tangiert mich nicht mehr. Jeder soll auf seine Art und Weise glücklich werden", hielt sie im Promiflash-Interview fest

Aber heißt das, dass Arielle und Didi noch immer streiten oder könnte sich doch noch eine Freundschaft entwickeln? "Ich werde nie wieder Kontakt zulassen! Sein Frauen- und Weltbild haben in meiner Vorstellung keinen Platz", stellte die 31-Jährige klar. Trotzdem wünsche sie dem TV-Star alles Gute.

Arielle Rippegather, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

Veron Didi und Arielle Rippegather bei "#CoupleChallenge"

Arielle Rippegather

