Sylvie Meis (44) ist gerührt! Immer wieder betont die Moderatorin, wie viel ihr ihr Sohn Damian bedeutet. Allzu oft sehen kann sie ihn aber nicht: Der Teenager lebt bei seinem Vater Rafael (39) in Dänemark, um dort an seiner Fußballkarriere zu arbeiten. Das Loslassen fällt Sylvie zwar schwer – gleichzeitig ist sie aber auch sehr stolz darauf, wie er sich entwickelt hat. Heute feiert Damian sogar schon seinen 16. Geburtstag, zu welchem Anlass Sylvie süße Worte teilte.

Auf Instagram veröffentlichte die 44-Jährige ein Foto, auf dem sie sich auf die Schulter ihres Sohnes lehnt. "Vor 16 Jahren habe ich dich geboren – der glücklichste Tag meines Lebens", schwärmte die Unternehmerin in der Bildunterschrift. Sie hoffe, dass Damian nie sein Strahlen verliere und sein bestes Leben lebe. "Folge deinen Träumen und bleib der nette und liebe junge Mann, der du bist", fügte sie abschließend hinzu.

Auch Sylvies Ex-Mann Rafael meldete sich anlässlich des Ehrentags ihres gemeinsamen Sohnes auf Social Media zu Wort. Der einstige HSV-Spieler teilte ein Foto, auf dem Damian seine Halbschwester Jesslynn (4) umarmt und dabei glücklich in die Kamera grinst. "Mein kleiner Junge ist gar nicht mehr so klein. Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn. Mögen all deine Träume in Erfüllung gehen", gab Rafael ihm mit auf den Weg.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Instagram / rafaelvdvaart Rafael Van der Vaart mit seinem Sohn Damian (l.), März 2020

Anzeige

Instagram / rafaelvdvaart Damian und Jesslynn van der Vaart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de