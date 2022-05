Was für ein seltener Anblick. Seit fünf Jahren gehen Dakota Johnson (32) und Chris Martin (45) nun schon gemeinsam durchs Leben. An die große Glocke hängen sie ihre Liebe aber nicht. Stattdessen genießen die Fifty Shades of Grey-Darstellerin und der Musiker ihr Glück lieber privat. Auch ihren Fans gewährt das Traumpaar nur selten Einblicke in ihre Beziehung. Jetzt erwischten Paparazzi Dakota und den Coldplay-Frontmann allerdings bei einem Date in Hollywood.

Wie die Daily Mail berichtet, haben sich die beiden Verliebten am Donnerstagabend zu einer entspannten Verabredung in West Hollywood getroffen. Damit konnten die Fotografen die beiden Stars in diesem Monat sogar schon zum zweiten Mal gemeinsam ablichten. Die Schauspielerin und Chris schlenderten händchenhaltend zum Sushi-Park. Auf dem Weg zu ihrem Restaurant waren die beiden dabei in ein Gespräch vertieft. Auch in die Augen blickten Dakota und Chris einander immer wieder verliebt.

Für ihr Date haben sich die "Bad Times at the El Royale"-Darstellerin und der Sänger für schlichte Outfits entschieden. Die 32-Jährige trug eine schwarze Jacke über einem cremefarbenen Hemd zu einer hellblauen Jeans. Ihren lockeren Look rundete sie mit einer goldenen Halskette und ihren offen in Locken getragenen Haaren ab. Chris war ganz leger in einem hellblauen T-Shirt mit einem Herzdruck und einer blauen Hose gekleidet. Dazu trug der Musiker eine blaue Kappe.

Chris Martin und Dakota Johnson 2019

Dakota Johnson, "Fifty Shades of Grey"-Star

Chris Martin bei einer Pressekonferenz in San Francisco im Februar 2016

