Was für ein besonderer Anblick! Chris Martin (45) und Dakota Johnson (32) gehen bereits seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben und gelten als absolutes Traumpaar. Doch ihre Beziehung halten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit fern und gewähren ihren Fans nur selten einen Einblick – wie Anfang des Jahres, als der Sänger in eine virtuelle Fragerunde seiner Liebsten reinplatzte. Jetzt wurden Chris und Dakota bei einem Date gesichtet!

Wie auf Paparazzi-Fotos zu sehen ist, schlenderten der "My Universe"-Interpret und die Fifty Shades of Grey-Darstellerin gemeinsam durch Malibu in Kalifornien. Dabei hielt die Schauspielerin einen Kaffeebecher in der Hand, während sie offenbar einen anregenden Plausch mit ihrem Liebsten hielt. In lässiger Kleidung spazierten die beiden happy durch die Straßen.

Zu Beginn des Jahres hatte Dakota jedenfalls überraschend einige Details aus ihrer Beziehung mit Chris ausgeplaudert. Gegenüber Elle UK verriet sie, dass sie und ihr Herzmann besonders die gemeinsame Zeit zu Hause genießen. "Wir gehen manchmal aus, aber wir arbeiten beide so viel, dass es viel schöner ist, sich zu Hause gemütlich und ungestört zurückzuziehen", schilderte sie.

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson 2019

Getty Images Chris Martin im Februar 2015

Getty Images Dakota Johnson bei einer Premiere

