Finn Wolfhard (19) hat bisher nicht viel aus seinem Liebesleben preisgegeben, auch wenn mittlerweile bekannt ist, dass er eine Freundin hat. Im Netz teilt der aus Stranger Things bekannte Schauspieler eher mal Einblicke aus seiner Zeit am Set oder aus seiner Vorliebe für die Musik – denn der Serienstar ist auch Teil einer Rockband. Doch in wen genau hat sich Finn eigentlich verliebt?

Die Liebste des 19-Jährigen hört auf den Namen Elsie Richter und stammt The Sun zufolge aus einer talentierten Familie. Denn ihre Mutter ist die englische Schauspielerin Dolly Wells und ihr Vater ist der Fotograf Mischa Richter. Genau wir ihr Freund hat die Schönheit mit den blauen Kulleraugen ebenfalls schon als Schauspielerin vor der Kamera gestanden – und zwar für die Comedyserie "Doll & Em".

In einem Interview mit Washington Post hatte Finn in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass es Fans gebe, die zu sehr in seinem Privatleben herumwühlen. Demnach habe ein Fremder sogar damit gedroht, Elsies Adresse zu veröffentlichen, wenn der gebürtige Kanadier seine Romanze nicht öffentlich bestätigt – deshalb habe er im Juni 2021 ein gemeinsames Foto gepostet, das er später jedoch wieder löschte.

Getty Images Der Cast aus "Stranger Things"

Instagram / elsiepearls Elsie Richter im März 2022

Getty Images Finn Wolfhard im Oktober 2021

