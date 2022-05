Andrej Mangold (35) wehrt sich gegen Sam Dylans (31) Anschuldigungen! Der ehemalige Bachelor eröffnete am Samstagabend auf Mallorca seinen eigenen Club. Zur ersten Party in der neuen Location lud er zahlreiche Promis ein – unter anderem Sam. Doch der lästerte nach der Fete über die unprofessionelle Betreuung der VIP-Gäste. Eine Kritik, die Andrej offenbar nicht auf sich sitzen lassen will: Im Netz konterte er nun!

Auf Instagram repostete Andrej nun nämlich einige Storys, die seine Gäste an dem Abend gemacht hatten. Bei der Gelegenheit blickte der ehemalige Basketballprofi auf den aus seiner Sicht gelungenen Auftakt zurück – und holte gleichzeitig gegen seine Kritiker aus: "Es war ein voller Erfolg. Alle, die sagen, es war ein Flop, muss ich leider enttäuschen." Explizit ging er jedoch nicht auf Sams Vorwürfe ein.

Mit einer Reihe von Fotos ließ Andrej den Abend in einem Beitrag noch einmal Revue passieren. "Überwältigt, glücklich und dankbar, was für ein überragendes Grand Opening! Danke an alle Gäste vor Ort", schrieb er darunter. Seine Fans dürfen gespannt sein, wie sich der neue Club in den kommenden Wochen entwickelt.

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Anzeige

AEDT / ActionPress Andrej Mangold beim AEDT-Frühlingsfest

Anzeige

Splash News ; ActionPress Andrej Mangold auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Anzeige

Meint ihr, dass sich Andrej und Sam noch aussprechen werden? Ja, bestimmt! Nein, das bezweifle ich eher. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de