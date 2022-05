Hat Andrej Mangold (35) seinen Gästen zu viel versprochen? Am Samstagabend hat sich ein großer Traum des Ex-Bachelors erfüllt: Er eröffnete auf Mallorca seinen eigenen Club! Der Laden trägt den Namen Hello the Club und liegt direkt am Ballermann – soll aber viel exklusiver und hochwertiger sein als alle anderen Etablissements in der Nähe. Zur Eröffnungsfeier lud der ehemalige Sommerhaus-Kandidat nun zahlreiche prominente Freunde wie Micaela Schäfer (38) ein. Doch nicht alle gingen zufrieden nach Hause – Sam Dylan (31) sogar ziemlich angepisst...

Gegenüber Promiflash betont der Ex-Prince Charming-Teilnehmer jetzt: Andrej habe viele Stars eingeladen, sie aber absolut nicht wie VIPs behandelt! Sam habe für die Anreise aus Deutschland teure Flüge und ein Hotel buchen müssen. "Das mache ich auch alles gerne, aber dann kommt man da auf der Party an, bekommt einen Auto-Scooter-Chip in die Hand gedrückt und dann hieß es: 'Das ist ein Freigetränk, die nächsten Getränke bezahlt ihr selber'", berichtet der Influencer aufgebracht. Auch die VIP-Tische hätten sie nicht nutzen dürfen, weil diese an andere Leute verkauft worden seien. "Alle waren verdutzt. Ich habe da mit allen gesprochen. Die Leute haben alle drüber gelästert", versichert Sam Promiflash.

Weiter ärgert er sich: "Andrej kann doch nicht Leute aus einem anderen Land einladen, um ihnen dann nur ein Freigetränk auszugeben. Es geht mir nicht ums Geld, aber da fühlt man sich einfach verarscht." Schließlich habe der neue Clubbesitzer auch eine Gegenleistung gefordert: "Er hatte uns sogar noch ein Briefing geschickt, wie wir Werbung machen sollen. [...] Das ist ein Geben und ein Nehmen, wenn man jemanden einlädt zum Werbung-Machen", betont der 31-Jährige. "Uns einladen und dadurch noch Umsatz generieren, das ist unmöglich! Und das ist typisch Andrej."

Während Sam die Party dann einfach schnell wieder verlassen und im Bierkönig mit Daniela Büchner (44) weitergefeiert hat, schienen ein paar Gäste aber doch zufrieden mit ihrem Abend gewesen zu sein! So zeigte Andrej sich heute in seiner Instagram-Story bereits beim "Katerfrühstück" mit Reality-TV-Stars wie Mike Heiter (30), Laura Morante (31), Janine Pink (35) und Carina Spack (25) – sie alle wirken, als hätten sie eine feuchtfröhliche Nacht hinter sich. Zu Sams Vorwürfen äußerte er sich bisher nicht.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold in seinem neuen Club auf Mallorca

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Sam Dylan in der Dschungelshow

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de