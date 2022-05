Sharon Battiste (30) hat bereits Stripper-Bekanntschaft gemacht! Ab dem 15. Juni wird die einstige Köln 50667-Darstellerin als neue Rosenverteilerin über die Bildschirme flimmern. Neben vielen unbekannten Single-Boys sind in diesem Jahr auch einige bekannte Gesichter bei Die Bachelorette dabei – so auch SixxPaxx Mitgründer Bastian Corten (36). Im Promiflash-Interview plauderte die Tanztruppe nun ein pikantes Detail aus: Sharon hat mal einen ehemaligen Stripper-Kollegen von Basti gedatet!

Im Gespräch mit Promiflash erklärte die Tanzcrew, dass Sharon bereits Stripper-Erfahrung hat. "Was er nicht wusste, was wir aber wissen, ist, dass die Bachelorette auch zwei bis drei Mal unsere Show besucht hatte und sich mit einem ehemaligen Kollegen von uns getroffen hatte", plauderten sie aus. Die Jungs befürchteten deshalb, dass das ein Ausschlusskriterium für Basti bedeuten könnte. "Obwohl, vom Typ her müsste Basti ihr schon gefallen", sind sich die Buddys des Tänzers einig.

Dass Basti überhaupt an der Show teilnehmen würde, musste der 36-Jährige seinem Team jedoch vorerst verheimlichen. "Wir waren alle sehr verwundert darüber. Wir dachten, dass er nach der langen Tour und vor den bei uns strapaziösen Sommermonaten mit vielen Terminen sich einen langen Urlaub genehmigt", erklärte die Stripper-Crew.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Anzeige

RTL/ René Lohse Bachelorette-Kandidat Bastian Corten

Anzeige

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die neue Bachelorette

Anzeige

Instagram / thesixxpaxx Die SixxPaxx

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de