Offene Worte von Julita (23). Anfang des Jahres gab die YouTuberin bekannt, dass sie und ihr Partner Florian Thiele erneut Eltern werden. Zunächst hatten die beiden sogar Zwillinge erwartet – eines der Babys hat es jedoch nicht geschafft. Das Paar betonte, dass es das Sternenkind nie vergessen und für immer in seinem Herzen behalten werde. Doch wieso haben sich Julita und Florian eigentlich dazu entschieden, den Verlust ihres Babys öffentlich zu machen?

Im Promiflash-Interview auf dem "Love Only Festival" von OceansApart erzählte die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Julia Schulze heißt, dass sie diese Entscheidung ganz bewusst getroffen habe: "Viele warten erst mal das erste Trimester ab, ob es das Baby schafft, weil da die meisten Fehlgeburten passieren, aber ich habe dieses Mal ganz bewusst gesagt: Nein, es ist ganz normal, dass das passiert." Ihrer Meinung nach sollten die Leute wissen, dass das die Natur sei und zum Lauf des Lebens dazugehöre. "Ich finde es unfair, dass man nur eine Schwangerschaft verkünden darf, wenn sie funktioniert. Warum denn? Auch die Kinder, die es nicht schaffen, die Sternenbabys, sollen irgendwo genannt werden", betonte die 23-Jährige. Es sollte kein Tabuthema mehr sein.

Dass Julia und Florian ihren Fans erst vor wenigen Wochen von der Fehlgeburt erzählt haben, hängt damit zusammen, dass sie das Ganze erst einmal selbst verarbeiten mussten. "In unserem Alltag mit zwei Kindern fällt so was gerne in den Hinterkopf oder man schiebt es auch weg. Wir haben es aktiv verdrängt", erzählte der 26-Jährige.

