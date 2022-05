Was hat sie sich dabei gedacht? Im November 2021 kam es während des Astroworld Festivals zu einer Massenpanik. Dabei verloren insgesamt zehn Menschen ihr Leben. Der Veranstalter des Events, Travis Scott (31), bekam im Nachhinein viel Kritik, da er seinen Auftritt nicht abgebrochen hatte, obwohl es bereits zu Tumulten im Publikum gekommen war. Travis Schwägerin Khloé Kardashian (37) erwähnte die Tragödie jetzt und erntete für ihre Worte ebenfalls viel Kritik.

Im Podcast Not Skinny But Not Fat sprach die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin mit der Moderatorin Amanda Hirsch über die Vorwürfe, dass sie und Kim Kardashian (41) Bilder ihrer Töchter in Disneyland mit Photoshop bearbeitet hätten. Khloé gestand, dass ein Bild von True (4) über Stormi (4) gelegt wurde, die eigentlich an diesem Tag im Disneyland war. Aber ihre Mutter Kylie Jenner (24) hätte nicht gewollt, dass die Öffentlichkeit weiß, dass sie so kurz nach dem tragischen Konzert im Freizeitpark waren. "Ich glaube, es war eine Zeit des Dramas oder so, also wollte Kylie Stormi nicht da draußen haben und wollte sie schützen", gestand Khloé. Mit dem Wort "Drama" entfachte die Blondine den Zorn ihrer Fans.

Auf Reddit zerrissen die Fans Khloé für ihre Äußerung. "Normalerweise stehe ich für Khloé. Wenn ein Mensch stirbt, ist das kein Drama", äußerte ein User seine Meinung. Ein anderer fügte empört hinzu: "Sie sagt, dass eine Zeit, in der zehn Menschen gestorben sind, Familien den Verlust ihrer Lieben betrauern und durch die Schlagzeilen daran erinnert werden, eine Zeit des Dramas ist."

Getty Images Travis Scott, Sänger

Getty Images Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

