Vicky Pattison (34) hat es sich anders überlegt! Nachdem ihr Freund Ercan Ramadan um die Hand der Geordie Shore-Bekanntheit angehalten hatte, wollte die Britin eigentlich den nächsten Schritt gehen und eine Familie gründen. Sogar Eizellen ließ sie schon einfrieren. Doch vor rund einem Monat berichtete die Influencerin dann unter Tränen: Ihr Verlobter sei noch nicht bereit für Sprösslinge. Jetzt hat sich offenbar auch an Vickys Einstellung etwas verändert: Sie will nun doch vorerst keine Kinder!

Das verriet die 34-Jährige gegenüber Mirror Online. Zwar sei Vicky weiterhin offen für eigenen Nachwuchs und will ihren Plan auch in die Tat umsetzen, doch für den Moment lasse sie es langsam angehen. "Ich weiß einfach, dass jetzt nicht gerade der richtige Zeitpunkt dafür ist", erklärte sie. Unter anderem ihre Beziehung mit dem einstigen The Only Way Is Essex-Darsteller lässt sie aber an ihren Babyplänen festhalten: "Der Gedanke an einen winzig kleinen Ercan, der herumläuft – ehrlich, da schreien meine Eierstöcke."

Dabei habe Vicky sich zuvor lange nicht vorstellen können, selbst Mutter zu werden. "Ich dachte nicht, dass ich einen mütterlichen Instinkt oder so etwas hätte", erinnerte sie sich. Erst in den vergangenen drei bis vier Jahren habe sich ihre Einstellung schließlich geändert.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison im April 2022

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan im Mai 2022

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, UK-Star

