Vicky Pattisons (34) Kinderwunsch bleibt vorerst unerfüllt. Im Februar machte die Geordie Shore-Bekanntheit große Liebesnews publik: Sie und ihr Freund Ercan Ramadan haben sich verlobt! Vor einer traumhaften Kulisse hielt der einstige The Only Way is Essex-Darsteller um ihre Hand an und fragte sie, ob sie den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Nun würde die Beauty auch gerne schon die Familienplanung starten: Aber Vickys Liebster ist noch nicht bereit für Nachwuchs!

Das teilte sie ihren Followern nun unter Tränen auf Instagram mit. "Ich bin endlich an dem Punkt angekommen, an dem mein Herz Kinder möchte", fing Vicky an. Doch ihr Verlobter Ercan kann sich das momentan wohl noch nicht vorstellen. "Mein Kopf versteht, dass es gerade nicht die beste Zeit wäre für uns, ein Kind zu kriegen", gestand sie sich dann selbst ein.

Damit ihre Kinderplanung trotz allem abgesichert ist, will Vicky nun ihre Eizellen einfrieren lassen: "Leider hat mein Körper nicht alle Zeit der Welt", erzählte sie weiter und gab sogar Einblicke in ihren Arztbesuch. Sie müsse noch auf Testresultate warten, um den eigentlichen Prozess beginnen zu können.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und ihr Verlobter Ercan Ramadan

Instagram / vickypattison Vicky Pattisons Arztbesuch

Instagram / vickypattison Vicky Pattison mit ihrem Freund Ercan Ramadan, Februar 2022

