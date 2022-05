Alle Stranger Things-Liebhaber aufgepasst! Seit vergangenem Freitag hat das Däumchendrehen endlich ein Ende: Drei Jahre lang mussten die Fans auf die lang ersehnte vierte Staffel der Mysteryserie warten. Auch dieses Mal dreht sich alles um den Kampf von Eleven (Millie Bobby Brown, 18) und ihren Freunden gegen das Böse in Hawkins. Doch was können die Fans von der neuen Staffel erwarten? Im Promiflash-Interview verrieten Natalia Dyer (25) und Charlie Heaton (28), dass die neuen "Stranger Things"-Episoden wieder sehr spannend sind.

Allzu viel konnten die beiden natürlich noch nicht über die übernatürliche Bedrohung oder die Geschichte der vierten Staffel verraten – immerhin wollen sie den Fans den Spaß an der Serie nicht nehmen. "Ich glaube, sie kämpfen damit, wieder ein Gefühl der Normalität wiederzubekommen", deutete die Nancy-Darstellerin jedoch an. Zudem verriet der 28-Jährige gegenüber Promiflash, dass die Folgen sich wesentlich größer und filmischer anfühlen würden als ihre Vorgänger. Besonders durch die verschiedenen Handlungsstränge, die teilweise sogar an unterschiedlichen Orten stattfinden, werde den Zuschauern viel geboten. "Wir haben wirklich etwas geschaffen, auf das wir alle stolz sind", versicherte Charlie mit einem Lächeln.

Auch über den neuen Bösewicht verlor das Serien-Paar einige Worte. "Ich denke, man sieht schon im Trailer, dass es sich um eine dunklere, beängstigendere Bedrohung handelt, als es sie je gab", begann der Brite zu berichten. Natalie fügte anschließend hinzu, dass die Gruseligkeit viel damit zu tun habe, dass die Bedrohung sich wesentlich persönlicher anfühle. "Die Gefahr schleicht sich langsam aber sicher ein", versicherte sie.

Netflix Joe Keery, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Maya Hawke, Natalia Dyer und Caleb McLaughlin

Getty Images Tom Wlaschiha, Natalia Dyer und Charlie Heaton bei der Premiere von "Stranger Things"-Staffel vier

Getty Images Charlie Heaton, Schauspieler

