Nick Jonas (29) gibt seinen Fans ein besonderes Update! Via Leihmutter sind der Sänger und seine Frau Priyanka Chopra (39) Anfang des Jahres Eltern geworden: Ein kleines Mädchen namens Malti hat ihre Familie ergänzt. Eigentlich halten Mama und Papa ihr Töchterchen und auch ihr Familienleben streng aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt verriet Nick in einem seltenen TV-Interview, wie er und Priyanka als frisch gebackene Eltern so zurechtkommen!

In der "The Kelly Clarkson Show" plauderte der 29-Jährige nun offen über den neuen Alltag als Familie. "Es ist einfach eine absolut magische Zeit in unserem Leben", betonte Nick. "Auch ziemlich wild – aber es ist ein Segen, sie zu Hause zu haben. Es ist einfach wunderbar bisher." Zur Erinnerung: Da Malti als Frühchen zur Welt kam, musste sie die ersten Monate im Krankenhaus bleiben. Inzwischen durften Nick und Priyanka sie aber mit nach Hause nehmen.

Die Schauspielerin scheint sich in ihrer neuen Mamarolle super zu machen. Anfang des Monats widmete Nick Priyanka folgende schöne Worte: "Du nimmst diese neue Rolle mit solcher Leichtigkeit und Beständigkeit an. Ich bin so dankbar, dass ich mit dir auf dieser Reise sein darf." Weiter beteuerte er: Priyanka sei schon jetzt "eine unglaubliche Mutter".

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra im März 2022

Getty Images Nick Jonas, Musiker

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, April 2021

