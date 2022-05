Verstehen sie sich wieder besser? In den vergangenen Jahren war das Verhältnis zwischen Prinz William (39) und Prinz Harry (37) nicht unbedingt das Beste. Der Grund: Der jüngere Bruder legte gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (40) seine royalen Pflichten nieder und zog in die USA. Seitdem waren die Sussexes nur noch selten in Großbritannien – William soll seinem Bruder das sehr übel genommen haben. Nun steht das 70. Thronjubiläum der Queen (96) vor der Tür. Pünktlich dazu stehen die Zeichen zwischen den royalen Geschwistern wohl wieder auf Versöhnung!

Das berichtete nun The Mirror. Laut den Berichten versuchen William und Harry ihre Beziehung durch regelmäßige Anrufe und SMS wieder zu stärken. "Sie haben auch FaceTime-Anrufe mit ihren Kindern gemacht, was es ihnen ermöglicht, sich wieder anzunähern", behauptete ein Informant. 2020 hatten Harry und Meghan die britische Monarchie mit einem brisanten Interview mit der Talkshow-Legende Oprah Winfrey (68) geschockt – danach herrschte zwischen den Geschwistern lange Zeit Funkstille. "Die beiden Brüder brauchten Zeit, um sich wieder zu beruhigen", erklärte ein Insider diesbezüglich.

Dank wöchentlicher Telefonate seien Harry und William nun auf einem guten Weg, den Zwist ein für alle Mal zu beenden. Zum Platin-Jubiläum der Queen möchten sich die beiden Prinzen zudem von ihrer besten Seite präsentieren – auch William und Meghan sollen im regelmäßigen Austausch stehen. "William sieht, dass Meghan eine gute Mutter und loyale Ehefrau ist", meinte die Quelle zu wissen.

