Bei Prinz Harry (37) und Prinz William (39) hängt schon seit Langem der Haussegen schief! Eigentlich hatten die Söhne von Prinzessin Diana (✝36) und Prinz Charles (73) als Kinder ein sehr gutes Verhältnis: Die Briten zeigten sich damals bei öffentlichen Auftritten sogar immer wieder gemeinsam in Partnerlooks. Doch mittlerweile herrscht zwischen den Brüdern eine Eiszeit – das Verhältnis der Enkel von Queen Elizabeth II. (96) ist zerrüttet. Aber wo hat Harry und Williams Streit eigentlich seinen Ursprung?

Die Autorin Tina Brown führt in ihrem Buch "Palace Papers" William und Herzogin Kates (40) Hochzeit im April 2011 als ausschlaggebenden Punkt für das angespannte Verhältnis auf. "Ihre Beziehung war nicht mehr dieselbe, seit William Kate geheiratet hat", vermutet die Expertin in ihrem Werk nämlich und zitiert daraufhin einen Freund von Harry: "Obwohl er Kate mochte, kam er sich wie das fünfte Rad am Wagen vor." Vor allem mit der Familienidylle der Cambridges habe Harry zu diesem Zeitpunkt wenig anfangen können.

Aber auch William soll gegenüber seinem Bruder eine gewisse Eifersucht gehegt haben. "William zeigte mehr als nur einen Anflug von Konkurrenzneid", schreibt die Royal-Expertin nämlich. Besonders als sich die von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games als voller Erfolg entpuppten, habe der ältere Bruder wohl Missgunst verspürt.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit im April 2011

Getty Images Prinz Harry im April 2022 in Den Haag

Getty Images Prinz William im März 2022 auf den Bahamas

