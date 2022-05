Jessica hatte bei Love Island nicht nur einen Verehrer! In der vergangenen Staffel des Kuppelformats hatte die Rheinland-Pfälzerin ein Auge auf ihren Mitstreiter Adriano geworfen. Nachdem sie diesem von ihrem Transgender-Hintergrund erzählt hatte, wollte er das Kennenlernen auf Flirt-Ebene allerdings beenden. In einem TikTok-Video spielte sie vor wenigen Tagen darauf an, dass nach der Show ein Mann, der ihr eigentlich einen Korb gegeben hatte, wieder auf sie zugekommen sei. Adriano hat Jessica damit aber nicht gemeint!

Im Promiflash-Interview verriet die Einzelhandelskauffrau: "Tatsächlich wurde ich nicht nur von Adriano in der Show gekorbt, sondern auch von einem anderen jungen Mann." Dessen Namen möchte sie allerdings nicht nennen. Es gehe ihr einfach um den Fakt, dass Männer ihr in der Öffentlichkeit oft eine Abfuhr verpassen, im Privaten dann aber doch Interesse zeigen. Der besagte Mann sei auf Adrianos Geburtstag flirty auf sie zugekommen und habe ein Date angedeutet. "Das ist eigentlich traurig. In der Show wurde ich halt wirklich gekorbt. Es wurde gesagt: 'Hey, ich finde dich nice, ich sehe dich auch als Frau, aber dass du trans bist, ist für mich nichts.' Und im Nachhinein kommen genau diese Jungs, die das sagen, an nach der Show, wenn alle Kameras aus sind, und sagen: 'Ich möchte doch'", ärgerte sich die 22-Jährige.

Trotz der Liebespleite mit Adriano pflegt Jessica ein gutes Verhältnis zu ihm: "Wir sind auch jetzt noch Freunde und haben noch Kontakt, also auf Instagram, auf WhatsApp – er ruft mich auch manchmal einfach so an unerwartet." Sie verstünden sich nach wie vor gut.

Instagram / jessicadelion Jessica Delion, Influencerin

Instagram / jessicadelion Jessica Delion im November 2020

RTLZWEI Jessica und Adriano bei "Love Island"

