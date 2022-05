Bianca Wallace macht ihre Krankheit sehr zu schaffen. Anfang des Jahres machte die Schauspielerin öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose leidet – die Diagnose hatte sie aber bereits 2018 bekommen. Ihre Nerven auf der gesamten rechten Körperseite seien geschädigt. Außerdem könne sie mit einem Auge manchmal nichts sehen und sei nicht mehr in der Lage zu laufen, wenn sie gestresst sei. Nun gab sie tränenreiche Einblicke in ihr Leben mit der Krankheit.

Auf Instagram teilte die Freundin des Schauspielers Ioan Gruffudd (48) Aufnahmen, die zeigen, wie sich die Multiple Sklerose körperlich bei ihr äußert – aber auch, wie sehr ihr das Ganze seelisch zusetzt. In zwei Videos ist zu sehen, wie sie bitterlich weint. "Zwischen Juli 2018 und Oktober 2019, bevor ich eine Behandlung gefunden habe, die mir geholfen hat, war eine schreckliche Zeit in meinem Leben, die ich fast komplett im Bett und an MRT-Geräten verbracht habe", schilderte die gebürtige Australierin. Damals habe sie in kurzer Zeit mehrere Anfälle gehabt.

Im Laufe der vergangenen Monate und Jahre habe Bianca jedoch gelernt, ihre Lage zu akzeptieren und damit umzugehen: "Es bedurfte einer Krankheit, die ich nicht kontrollieren konnte, um wirklich zu verstehen, worum es im Leben geht." Deswegen sei ihr jede schwierige Sekunde, die sie durchmachen musste, viel wert.

Anzeige

Instagram / iambiancawallace Bianca Wallace und Ioan Gruffudd im März 2022

Anzeige

Instagram / iambiancawallace Bianca Wallace, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / iambiancawallace Bianca Wallace, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de