Bianca Wallace erhebt schwere Vorwürfe gegen Ioans Ex Alice

Droht jetzt etwa der nächste Rosenkrieg? Vor drei Jahren hatten sich Ioan Gruffudd (50) und Alice Evans (52) getrennt. Was danach folgte, war eine regelrechte Schlammschlacht. Nun äußert sich erstmals die Verlobte des Schauspielers – und erhebt schwere Vorwürfe. Auf ihrem Instagram-Account teilt Bianca Wallace mehrere Stories, die mit Links zu offiziellen Gerichtsdokumenten versehen sind – darunter Unterlagen, die auf eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt sowie auf Ioans Anträge für das gemeinsame Sorgerecht für die Töchter Ella und Elsie verweisen. "Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Was Ians Ex so vielen von euch in den letzten 20 Jahren angetan hat, ist mit das Schlimmste, was wir je gesehen haben. [...] Wir wussten, dass das, was uns passiert ist, schlimm war, aber so viele Ihrer eigenen Geschichten zu hören, hat das Ganze noch viel schlimmer gemacht", erklärt Bianca in einem Statement dazu.

Doch was soll vorgefallen sein? "Aufgrund des Ausmaßes, das die Sache angenommen hat, und der Menge an Informationen, die wir erhalten haben, werde ich mich beraten lassen, wie wir vorgehen sollen, um sicherzustellen, dass sich jeder, der Opfer dieser Person geworden ist, sicher und geschützt fühlt, weil er sich gemeldet hat", schreibt Bianca außerdem und fügt hinzu: "Ich werde dafür sorgen, dass jeder vor weiteren Belästigungen, Drohungen und Missbrauch geschützt ist. Seitdem ich daran arbeite, [...] zu heilen, werde ich nie wieder missbraucht oder schikaniert werden, falls ich das nicht schon deutlich gemacht habe." Die Schauspielerin und ihr Liebster wollen nun erneut gerichtlich gegen Alice vorgehen, wie aus Biancas Erklärung hervorgeht.

Mit der Trennung machten sich Ioan und Alice schwere Vorwürfe: So bezeichnete die Schauspielerin den Vater ihrer Töchter als Kinderschänder, woraufhin dieser eine einstweilige Verfügung gegen Alice erwirkt hatte. Zuletzt schien es jedoch so, als wäre Ruhe zwischen Ioan und seiner Noch-Ehefrau eingekehrt: Wie TMZ berichtete, konnten sich die zweifachen Eltern vorläufig vor Gericht einigen.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Getty Images Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Juni 2022

