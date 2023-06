Ioan Gruffudds Tochter Ella hatte vor Gericht kein Glück!

Wurde dem Antrag etwa nicht stattgegeben? Ioan Gruffudd (49) und Alice Evans (51) hatten 2021 eröffnet, dass sie sich nach 14 Ehejahren voneinander trennen. Seitdem liefern sich die beiden eine ziemliche Schlammschlacht. Vor wenigen Wochen war jedoch bekannt geworden, dass auch Tochter Ella rechtliche Schritte gegen ihren Vater und dessen neue Freundin Bianca Wallace eingeleitet hatte. Ellas Antrag auf Schutz vor ziviler Belästigung gegen Bianca wurde abgelehnt!

Wie die DailyMail berichtet, hatte Ella vor Gericht kein Glück. Der Schutz vor ziviler Belästigung, welchen die 13-Jährige gegen die neue Freundin ihres Vaters hatte erwirken wollen, wurde abgelehnt. Ellas Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Ioan steht noch aus. Dieser soll am 13. Juli im Rahmen des weitergefassten Sorgerechtsstreits behandelt werden.

Wie Dokumente zeigen, hatte Ella rechtliche Schritte eingeleitet, da Bianca sie unter anderem "narzisstisch", "ausfallend" und "manipulativ" genannt haben soll. Daraufhin sei es wohl zu dem ausschlaggebenden Vorfall gekommen. "Die Rechtsmittelbeklagte hat die Tür vor mir zugeschlagen, während ich noch im Türrahmen stand. Die Tür hat mich am Kopf und am Arm getroffen. Mein Arm wurde geprellt und ich hatte eine kleine Beule am Kopf", steht in den Akten.

Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd mit seiner Tochter

Anzeige

Getty Images Bianca Wallace und Ioan Gruffudd im November 2022

Anzeige

Instagram / iambiancawallace Bianca Wallace, 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass Ella bei der einstweiligen Verfügung gegen Ioan mehr Glück hat? Ja, ich glaube schon! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de