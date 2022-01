Es geht in die nächste Runde! Alice Evans (50) und Ioan Gruffudd (48) sind seit 2007 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Doch Anfang letzten Jahres verließ der Schauspieler die Mutter seiner Kinder und machte vor wenigen Monaten seine Beziehung zu Bianca Wallace öffentlich. Das hat seine Noch-Ehefrau anscheinend aber nicht so gut verkraftet: Seit einiger Zeit teilt Alice regelmäßig wütende Nachrichten in den sozialen Medien. Nun ging sie noch einen Schritt weiter und bezeichnete Bianca als Psychopathin!

Ioans neue Lebensgefährtin kommt bei der Schauspielerin überhaupt nicht gut an. Bereits im Vorfeld hatte Alice behauptet, dass die beiden eine jahrelange Affäre miteinander gehabt hätten. Doch die Beschuldigten stritten dies bisher vehement ab. Auf Twitter teilte die Blondine nun kräftig gegen Bianca aus! Bianca habe nach Aussage von Alice einen gefälschten Account auf der Plattform und würde dort über das Sexleben mit Ioan prahlen. Weiterhin erklärte sie: "Ich glaube, Bianca ist eine Psychopathin, die die Fähigkeit hat, reiche oder berühmte Leute dazu zu bringen, sich in sie zu verlieben."

In dieser Geschichte scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Alice deutete schon vor wenigen Wochen an, dass Ioan und Bianca ihr angeblich die Kinder wegnehmen wollen: "Diese Bianca hat die Vorstellung, dass sie die Familie sein können und ich rausgeschmissen werde."

Instagram / ioangruffudd Schauspieler Ioan Gruffudd und seine Freundin Bianca Wallace

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im Oktober 2015

Instagram / aliceevansgruff Ioan Gruffudd und Alice Evans mit ihren Töchtern

