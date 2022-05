Alles aus bei Fynn Lukas Kunz und Emilia Würsching. Die beiden Love Island-Stars lernten sich bei der Kuppelshow kennen, doch der Lüneburger verließ die Sendung gemeinsam mit Greta Engelfried. Nach dem Liebes-Aus gaben Fynn und Emilia jedoch vor wenigen Wochen bekannt, in einer Beziehung zu sein, doch zuletzt schien es bereits zu kriseln. Nun bestätigt Emilia: Fynn und sie haben sich getrennt.

In ihrer Instagram-Story wandte sie sich mit emotionalen Worten an ihre Fans. "Ja, ich habe mich von Fynn getrennt", fing sie an. Offenbar hat die Liebe zwischen den beiden Reality-TV-Stars nicht ausgereicht. "Wir haben es probiert, aber es sollte anscheinend nicht sein. Ich bereue keine Sekunde, die ich mit Fynn verbracht habe", erklärte sie die plötzliche Trennung.

Weiter beteuerte die Influencerin jedoch, dass an der Beziehung alles echt war und sie sich nun Ruhe wünscht. "Jeder verarbeitet eine Trennung anders und vergesst nicht, das alles hier ist immer noch Social Media und nicht das echte Leben", betonte sie und bat um einen respektvollen Umgang.

Anzeige

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / emilia_wue Fynn Lukas Kunz und Emilia Würsching, "Love Island"-Stars

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de