Was passiert mit dem britischen Königshaus, wenn Queen Elizabeth II. (96) nicht mehr unter uns weilt? Die Königin feiert dieses Jahr ihr 70. Thronjubiläum. Ohne Zweifel ist die 96-Jährige nicht nur die Stimme der britischen Royals, sondern versucht auch immer wieder, die Familie zusammenzuhalten. Eine Expertin sagt jetzt: Nach dem Ableben der Queen könnte es schlecht um das britische Königshaus gestellt sein. Die Royals könnten jede Menge Popularität einbüßen!

Seitdem die Queen 1952 den Thron bestieg, erfüllt sie ihre royalen Aufgaben mit viel Engagement und Pflichtbewusstsein. Die Unterstützung der Öffentlichkeit sei ihr gesichert, erklärte die Royal-Expertin Emma Mackenzie im Independent. Ihrer Meinung nach genieße ihr Sohn, Prinz Charles (73), "trotz Bemühungen" aktuell bei Weitem nicht das Ansehen, wie seine Mutter. Laut Umfragen sähen den 73-Jährigen nur 50 Prozent der Bevölkerung als König. "Er hat etwas an sich, auf das die britische Öffentlichkeit nicht so reagiert, wie auf die Königin", führte Mackenzie aus.

Die Briten sind offenbar voller Hoffnung, dass die Queen noch einige Jahre Königin bleibt. Schließlich erreichte auch ihr Mann Prinz Philip (✝99) ein Alter von fast 100 Jahren. Dennoch heißt es in letzter Zeit immer wieder, dass sie mit gesundheitlichen Problemen kämpfe, weswegen sie nur teilweise an den Veranstaltungen zum 70-jährigen Thronjubiläum teilnehmen werde. Die Feierlichkeiten gehen am 2. Juni mit der Geburtstagsparade los.

