Patricia Blanco (51) will eine Veränderung! Vor einigen Jahren sagte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Kilos den Kampf an. Dank einer strengen Diät feierte sie einen großen Abnehmerfolg und fühlte sich in ihrer Haut seitdem deutlich wohler. Doch da ist noch Luft nach oben, wie die Tochter von Roberto Blanco (84) findet: Sie legte sich beim Beauty-Doc mehrmals unters Messer und ließ sich aufhübschen. Auch 2022 gönnt sie sich ein weiteres Makeover – Patricia ist mit ihrem Popo unzufrieden, er braucht mehr Volumen!

