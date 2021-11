Patricia Blanco (50) sagte den Kilos den Kampf an! Seit Jahren hat die Tochter von Roberto Blanco (84) immer wieder mit heftigen Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Durch diverse Eingriffe und Diäten konnte sie schon einige Figurerfolge feiern, doch dann schlug immer wieder knallhart der Jo-Jo-Effekt zu. Nun nahm sie in der Sache einen neuen Anlauf. Patricia begab sich mit ihrem Verlobten Andreas Ellermann in eine Abnehmklinik.

Die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin meldete sich vor ein paar Stunden mit einem beeindruckenden Erfolg auf Instagram. Sie postete ein Video ihres erschlankten Körpers, ein Bild mit ihrem Partner und eins von sich allein im Bikini. Patricia verriet in den Bildunterschriften, dass sie und der Immobilien-Millionär sich vor 19 Tagen in die Viva Buchinger Klinik zu einer Heilfastenkur begaben. Volle sieben Kilo habe sie in dieser Zeit verloren, Andreas habe sogar 15 Kilo abgenommen, verkündete sie glücklich die gemeinsame Abnahme von 22 Kilo. "Ich bin sehr stolz auf uns", summierte sie ihren disziplinierten Aufenthalt unter der Sonne.

Ein Blick auf die Preisliste der Buchinger-Klinik an der Costa del Sol verrät, dass die Angelegenheit wohl ziemlich kostspielig war. In der Penthouse-Suite kostet das klassische Fastenprogramm bei 21 Tagen für zwei Personen zwischen ca. 23.000 und 26.000 Euro! Doch es gibt auch günstigere Alternativen, die allerdings bei drei Wochen immer noch bei 6000 bis 9000 Euro liegen.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, November 2021

Instagram / patriciablancoofficial Unternehmer Andreas Ellermann und TV-Gesicht Patricia Blanco

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, November 2021

