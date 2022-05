Samira Klampfl (28) gewährt Einblicke in diesen besonderen Moment! Bei Bachelor in Paradise traf sie auf Serkan Yavuz (29) – und so begann ihre Liebesgeschichte. Schon in der Show gestanden sie sich ihre tiefen Gefühle füreinander und dann ging alles Schlag auf Schlag: Die Beauty wurde schwanger, zog mit Serkan zusammen – und jetzt ist ihre Tochter auch schon auf der Welt. Nun schilderte Samira, wie genau die Geburt der kleinen Nova Skye Sya ablief.

In ihrem Podcast "Samira & Serkan – Das Nachspiel" gaben die frischgebackenen Eltern einen ausführlichen Geburtsbericht. In der Nacht begannen bei Samira die Wehen. So versuchte Serkan ihr bereits auf dem Weg zum Krankenhaus gut zuzureden – mit Atemtechniken und Tipps. Doch Samiras Schmerzen seien zu stark gewesen: "Mir ist auch ein bisschen schwarz vor Augen geworden", erzählte sie von einem Moment im Kreißsaal.

Serkan litt wohl mit seiner Liebsten mit: "Ich musste seine Hände drücken, sein T-Shirt ziehen", gestand Samira daraufhin. "Verharmlose es nicht. Du hast gedrückt wie wahnsinnig und dieses T-Shirt kann ich nie wieder anziehen, weil es ausgeleiert ist", lachte Serkan daraufhin. Doch als es dann wirklich losging, sei es entspannter gewesen. "Danach war es ein Traum von einer Geburt, hätte nicht besser laufen können, würde ich sagen", betonte die TV-Bekanntheit.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl kurz nach der Geburt ihrer Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Bekanntheit

