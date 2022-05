Sie gibt ihren Fans noch nähere Einblicke! Samira Klampfl (28) brachte in dieser Woche ihr erstes Kind zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Partner Serkan Yavuz (29) stellt sich die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin seitdem ihrem Alltag als frischgebackene Mama – und lässt ihre Follower immer wieder daran teilhaben. Doch auch die Umstände der Geburt ihrer kleinen Nova will Samira ihrer Fangemeinde nicht vorenthalten!

Gerade bei dem stolzen Gewicht von über 4.800 Gramm rechneten nicht wenige Fragesteller bei einem Q&A auf Instagram mit einer kräftezehrenden Geburt. Doch das konnte Samira nicht bestätigen: "Ich fand die Wehen, die den Muttermund öffnen, am schlimmsten. Danach war es ein Traum von einer Geburt, hätte nicht besser laufen können, würde ich sagen." Insgesamt habe die Prozedur zwei Stunden gedauert. Serkan sei während der gesamten Zeit an ihrer Seite gewesen, freute sich die 28-Jährige.

Die starke lokale Betäubung, PDA genannt, die bei vielen Geburten zum Einsatz kommt, habe sie nicht gebraucht, betonte Samira. Überhaupt habe sie bei der Ankunft ihrer Tochter kaum Verletzungen erlitten: "Ich wurde innerlich mit drei Stichen genäht. Die Ärzte waren auch sehr erstaunt, dass ich nur diese Miniverletzungen davongetragen habe."

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

