Süße Neuigkeiten von Chris Carmack (41)! Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Dr. Atticus Lincoln in Grey's Anatomy bekannt sein dürfte, teilte Mitte März eine freudige Nachricht mit seinen Fans: Er und seine Frau, die Musikerin Erin Slaver, erwarten ihr zweites Kind. Das Paar, das sich 2018 das Jawort gab, hat bereits eine fünfjährige Tochter. Nun hat Chris' Sprössling das Licht der Welt erblickt!

Via Instagram verkündeten der 41-Jährige und seine Liebste die frohe Botschaft und teilten ein Foto mit ihrem putzigen Nachwuchs: Töchterchen Cielle Estee Carmack. "Sie wurde am 10. Mai zwei Wochen zu früh geboren und war die schönste Überraschung, die wir uns hätten vorstellen können", hieß es unterhalb des niedlichen Beitrags. Das Paar merkte außerdem an, dass der Name 'Himmel und Sterne' bedeute.

Chris und seine Herzdame scheinen jedenfalls mehr als glücklich zu sein! Ob sich die Fans auch in Zukunft über süße Foto aus dem Familienleben der beiden freuen können? Vermutlich schon: Denn zum fünften Geburtstag seiner Tochter Kai teilte der Seriendarsteller ebenfalls einen bezaubernden Schnappschuss auf Instagram. Dort ist zu sehen, wie das Trio ein Picknick im Garten genießt.

Chris Carmack

Chris Carmack und seine schwangere Frau Erin Slaver

Chris Carmack, seine Tochter Kai und seine schwangere Frau Erin Slaver

