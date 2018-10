Seinen weltweiten Durchbruch feierte Chris Carmack (37) in der ersten Staffel von O.C., California, wo er als Marissas (gespielt von Mischa Barton, 32) Freund Luke Ward zu sehen war. Danach stellte der 37-Jährige seine musikalischen Talente in der Serie "Nashville" unter Beweis, seit Kurzem ist er als Dr. Atticus Lincoln bei Grey's Anatomy dabei. Auch privat läuft es hervorragend für Chris: Er hat am Wochenende Erin Slaver geheiratet!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Schauspieler zwei Bilder von seinem großen Tag. Das glückliche Brautpaar strahlt sich total verliebt an und posiert vor einer romantischen Kulisse auf einem Steg im Wasser. Chris und Erin sollen laut Entertainment Online-Informationen auf der Mint Springs Farm in Nashville vor den Traualtar getreten sein, zahlreiche Kollegen wie Sam Palladio (31) ließen sich das Fest nicht entgehen.

Chris hatte seine Liebste am Set von "Nashville" kennen- und lieben gelernt. Im März 2016 folgte die Verlobung, bei der das Model vor der Violinistin auf einem New Yorker Hoteldach auf die Knie gegangen war. Ihre Tochter kam fünf Monate nach dem Antrag auf die Welt.

Laura Farr/AdMedia/SIPA/ActionPress Chris Carmack, Schauspieler

Getty Images Chris Carmack und Erin Slaver bei einem Auftritt in Nashville

Instagram / realcarmack Chris Carmack und Erin Slaver mit ihrer Tochter

