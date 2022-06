Paco Herb und Yeliz Koc (28) kommen sich immer näher! Der Love Island-Hottie und die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin sind in der neuen Staffel von Kampf der Realitystars dabei – und flirten in der Sala heftig miteinander. Doch weil die beiden mit weiteren Promis in der Strandvilla wohnen, können sie ihre Turtelei nicht wirklich ungestört genießen. Nach einem Spiel gönnte der Sender RTL2 Paco und Yeliz nun aber ein bisschen Zweisamkeit: Sie bekamen ein romantisches Date geschenkt!

Im Thay-Nhi-Haus konnten die Turteltauben nun zum ersten Mal ganz ungestört miteinander flirten. Sie bekamen ein Dinner serviert – und stellten sich dabei Fragen rund um die Themen Liebe und Beziehung. Paco machte dabei klar, dass er sich eine Partnerin wünscht, die gleichzeitig auch seine beste Freundin ist. Nach dem Essen tanzte der Hannoveraner sogar für die Influencerin – und dabei knisterte es heftig zwischen den beiden. Kein Wunder also, dass Yeliz nach dem Date ziemlich glücklich zu sein schien. "Ich kann es halt auch nicht verstecken, ich finde ihn einfach toll", schwärmte sie im Einzelinterview und betonte dabei: "Ich finde, er sieht wahnsinnig gut aus. Ich mag sein Lachen, ich liebe es, wenn er lacht."

Die Zuschauer scheinen von dem Date allerdings nicht ganz so begeistert zu sein wie die 28-Jährige. "Meine Güte ist das cringe" und "Das ist also 'Love Island' auf Wish bestellt", kommentierten nur zwei von vielen Nutzern das Geschehen auf Twitter.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Paco Herb bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Paco Herb, Yeliz Koc und Malkiel Rouven Dietrich bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

