Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) genießen ihr Familienglück. In der vergangenen Woche erblickte ihre gemeinsame Tochter Nova Skye Sya das Licht der Welt. Die Geburt soll entspannt verlaufen sein – inzwischen sind Mama und Tochter auch schon wieder zu Hause. Dort hat sich das Bachelor in Paradise-Paar offenbar gut an den Alltag mit einem Baby gewöhnt. Samira verriet jetzt sogar, dass sie sich schon noch weitere Kinder vorstellen könne!

Die Influencerin stellte sich in ihrer Instagram-Story der Neugier ihrer Fans. Auf die Frage nach der weiteren Nachwuchsplanung antwortete die frischgebackene Mama ehrlich: "Obwohl ich zum Ende hin sagte, ich will danach keine Kinder mehr, kann ich mir das jetzt recht gut vorstellen." Denn die 28-Jährige fände den Gedanken schön, wenn Nova noch ein Geschwisterchen hätte, allerdings möchte sie sich erst mal auf ihr Neugeborenes konzentrieren.

Samiras Fans bekamen aber noch weitere Antworten. So fragte ein Fan, ob sie ihre Tochter mit Muttermilch ernähre. "Ja, ich stille. Anfangs war es okay. Dann hat es wehgetan", verriet die Influencerin. Doch dieses Problem konnte die Mama mit Kompressen und dem Abwarten auf den Milcheinschuss wieder lösen.

Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Samira Klampfl

Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

