Das wird Prinz Andrew (62) gar nicht gefallen! Morgen starten die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen (96). Ein Highlight dabei stellt die große Militärparade Trooping The Colour dar: Nach dem Schaulaufen der verschiedenen Truppen versammeln sich alle aktiven Mitglieder des Königshauses auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palace. Doch einer wurde von der Veranstaltung jetzt gänzlich ausgeschlossen: Prinz Andrew wird wohl nicht an dem Event teilnehmen.

Ursprünglich sollte der Sohn der Queen in seiner Position als Oberst der Grenadier Guards selbst eine Schlüsselrolle bei den Märschen spielen. Wegen der schweren Missbrauchsvorwürfe gegen ihn wurde ihm der Titel jedoch inzwischen aberkannt – und auch als Zuschauer wird er nicht bei der Parade erscheinen, wie Daily Mail berichtet. Eine militärische Quelle erklärte, dass ein öffentlicher Auftritt des verschmähten Royals in diesem Jahr gar nicht mehr erwartet werde. Nachdem schon früh klar war, dass Andrew keine aktive Rolle bei dem Event wahrnehmen werde, ist jetzt also auch seine komplette Teilnahme gestrichen.

Zuvor war schon bekannt gegeben worden, dass Andrew nicht neben seinen Familienmitgliedern auf dem Balkon erscheinen wird. Damit soll verhindert werden, dass dem 62-Jährigen zu viel Aufmerksamkeit zuteil kommt – und er womöglich von seiner Mutter ablenken könnte. Die Stimmung des großen Ereignisses soll nicht getrübt werden.

Getty Images Prinz Andrew 2019 auf dem Balkon des Buckingham Palace

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

Getty Images Prinz Andrew, britischer Royal

