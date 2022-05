Queen Elizabeth II. (96) zieht drastische Schlüsse. In diesem Jahr feiert die britische Monarchin ihr Platinjubiläum: Schon 70 Jahre sitzt sie auf dem Thron! Dafür schmeißt sich das Land in Schale und feiert etliche Veranstaltung zu Ehren der Queen. Auch die Militärparade "Trooping the Colour" zählt zum Programm, die die Royals eigentlich von dem Balkon des Buckingham Palace aus bestaunen. Doch daran dürfen nicht alle Familienmitglieder teilnehmen!

Der Palast hat nun ein offizielles Statement verkündet, wie die Parade ablaufen wird: "Nach sorgfältiger Überlegung hat die Königin entschieden, dass der traditionelle Balkonauftritt beim 'Trooping the Colour' [...] auf Ihre Majestät und diejenigen Mitglieder der königlichen Familie beschränkt sein wird, die derzeit offizielle öffentliche Aufgaben im Namen der Königin wahrnehmen." Das bedeutet demnach, dass sowohl Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (40) als auch Prinz Andrew (62) ausgeladen sind.

Nachdem das Ehepaar dem britischen Königshaus den Rücken kehrte und sich von seinen royalen Verpflichtungen verabschiedete, nehmen sie auch keine öffentlichen Aufgaben mehr wahr. Somit sind sie laut dem Statement der Queen von dem Balkon ausgeschlossen. Auch Prinz Andrew wurden alle militärischen Titel enthoben, nachdem er sich mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert sah.

ActionPress Die Trooping-the-Colour-Parade in London

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Geburtstagsparade "Trooping the Colour" 2021

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Andrew in der Westminster Abbey

