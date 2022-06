Es ist eines der Highlights zum Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. (96) Am Donnerstag findet anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums ihrer Königlichen Hoheit die große alljährliche Militärparade "Trooping the Colour" statt. Nach dem Schaulauf des britischen Militärs werden sich die royalen Familienmitglieder heute wieder auf dem Balkon des Buckingham Palace versammeln. Bei dem britischen Volk ist dieser Auftritt sehr beliebt. Doch welche Balkon-Momente waren die schönsten von den Paraden in den vergangenen Jahren?

Ein Highlight gehört sicherlich zu den witzigsten Momenten der vergangenen Paraden. Eines der inzwischen zwölf Urenkelkinder der Queen, Prinz George (8), verzückte im Jahr 2015 auf und neben dem großen Balkon die Zuschauer. Erst streckte er den Zuschauern seine Zunge raus, ehe er später am selben Tag sein Debüt auf dem Balkon gab. Dort zeigte er dann seinem Vater Prinz William (39) augenscheinlich etwas sehr Spannendes, als er mit seinem Finger auf einen Punkt in der Ferne zeigte.

2018 wollte eine Urenkelin der Queen, Savannah Phillips (11), ihren jüngeren Cousin wohl zum Schweigen bringen. Dafür hielt sie ihm auf dem Balkon kurzerhand einfach den Mund zu. Bei der Parade im Jahr 2019 hingegen winkte Prinz Louis (4) den Flugzeugen zu. Während sein Bruder Prinz George sich gespannt den Überflug der Royal Air Force ansah, hielt sich Schwesterchen Prinzessin Charlotte (7) dabei doch lieber noch zusätzlich ihre Ohren zu.

Doch auch die Queen selbst hat schon für richtig schöne Momente bei der Parade gesorgt. Unter anderem hat sie im Jahr 1951 dem damals zweijährigen Prinz Charles (73) das Spektakel vom Balkon des Buckingham Palace aus gezeigt. Im darauffolgenden Jahr ist sie sogar selbst bei der Parade mit geritten und hat selbst salutiert. 1961 zeigte sie dann ihrem bis dahin jüngsten Sohn Prinz Andrew (62), der damals ein Jahr alt war, die Ereignisse vor dem Palast, während sie ihn auf dem Balkon auf dem Arm hielt. 1964 hielt sie auch Prinz Edward (58) bei dem Event auf dem Arm.

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals während der Trooping-the-Colour-Parade in London, 2015

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals während der Trooping-the-Colour-Parade in London, 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Elizabeth und Prinz Charles im Juni 1951

Getty Images Die britischen Royals während der Trooping-the-Colour-Parade in London, 1964

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der "Trooping the Colour"-Parade 1952

Getty Images Queen Elizabeth II. mit Prinz Andrew, 1961

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de