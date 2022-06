Bobby Brown (53) spricht über eine harte Zeit in seinem Leben. Der Ex-Mann von Whitney Houston (✝48) musste schon einiges durchmachen: Bobbi Kristina (✝22), die gemeinsame Tochter mit der Sängerin, starb 2015 im Alter von gerade einmal 22 Jahren. 2020 musste sich der US-Amerikaner dann von seinem Sohn Bobby Brown Jr. verabschieden, der einem gefährlichen Drogencocktail erlag. Nun verriet Bobby, dass ihm diese Schicksalsschläge sehr zu schaffen machten.

In einer Ausgabe der "A&E"-Show erinnerte sich der 53-Jährige an diese schwere Phase seines Lebens zurück. Dass seine beiden Lieblinge so früh von ihm gingen, konnte Bobby nicht verkraften, betonte er. "Ich fing an, viel zu trinken. Mein Alkoholkonsum hatte einen Punkt erreicht, an dem meine Körperfunktionen aufhörten zu funktionieren", schilderte er weiter. Daraufhin habe er sogar zwei Herzinfarkte erlitten.

Mittlerweile gehe es dem Songschreiber wieder besser – denn er beschloss, etwas gegen seine Suchtprobleme zu unternehmen und begab sich in Therapie. "Ich gehe zu den Anonymen Alkoholikern, habe einen Sponsor und Freunde und Familie, die mir helfen", ergänzte er. Vor allem seine Familie und der Gedanke an seine verstorbenen Kinder geben ihm Kraft.

Getty Images Whitney Houston und Bobby Brown mit ihrer Tochter Bobbi Kristina im Oktober 1998

Getty Images Bobby Brown mit seinem Sohn Bobby Jr. (links)

Getty Images Bobby Brown bei den American Music Awards 2021

