Auf sie kann Amber Heard (36) immer noch zählen! Seit April stehen die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Johnny Depp (58) vor Gericht – dort liefern sich die beiden einen heftigen Rosenkrieg. In der vergangenen Woche wurde die Befragung der Zeugen in dem Verleumdungsprozess abgeschlossen. Lediglich die Beratung der Geschworenen steht noch aus – das Urteil wird also schon bald verkündet. Kurz vor dem Ende des Prozesses bekommt Amber nun abermals Rückendeckung von einer Freundin!

Eve Barlow ist Journalistin und eine gute Bekannte der Aquaman-Darstellerin – und offenbar hat sie eine Menge Wut im Bauch. Via Twitter machte sie ihrem Ärger in einem Statement Luft: "Wie könnt ihr es wagen, Spott, Gewalt und Entmenschlichung einer Frau zu unterstützen, die ihr gar nicht kennt." Eve empfinde es als unfair, dass viele Leute während des Prozesses ausschließlich gegen Amber schossen. "Mir ist egal, wem ihr glaubt und wem nicht, aber ein Mensch wird öffentlich verunglimpft, bedroht und belästigt – und das ist wieder einmal die Schuld der Öffentlichkeit", schimpfte sie weiter.

Ambers Verbündete war während des Prozesses regelmäßig im Gericht gewesen. Zuletzt war Eve aber aus dem Anhörungssaal geworfen worden, weil sie während der Zeugenvernehmung im Netz gegen den Fluch der Karibik-Star gewettert hatte. Auch kurz vor dem Ende der Verhandlung nahm sie weiterhin kein Blatt vor den Mund: "Lasst Amber in Ruhe!"

Instagram / evebarlow Journalistin Eve Barlow im April 2022

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

