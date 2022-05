Der Prozess geht aufs Ende zu! Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) streiten sich mittlerweile schon seit Monaten vor Gericht. Aktuell läuft eine Verleumdungsklage des Fluch der Karibik-Stars gegen seine Ex. Aber auch die Aquaman-Darstellerin hatte Johnny angeklagt. Die Befragung der Zeugen ist seit der vergangenen Woche abgeschlossen – seit heute beraten sich die Geschworenen und müssen bald ihre Entscheidung bekannt geben. Aber wie läuft diese Beratung überhaupt ab?

Im Livestream von "Law & Crime" meldete sich die Journalistin Angenette Levy live aus Fairfax County, Virginia. Vor dem Gerichtsgebäude konnte sie beobachten, dass sich Johnnys Anwälte bereits vor Ort angemeldet hatten, das Courthouse aber wieder verlassen haben. Doch warum? Aktuell müssen sich die Juristen nicht im Gerichtssaal versammeln. "Die Jury hat mit der Beratung nach dem Feiertag begonnen – etwa vor einer halben Stunde. Die Anwälte waren hier – und sind wieder gegangen. Ich denke, sie haben sich 'eingecheckt'", erzählte sie. Die Anwaltsteams müssten sich in unmittelbarer Nähe aufhalten, um für Nachfragen der Jury bereitzustehen. Die Filmstars selbst scheinen Angenettes Bericht nach derzeit nicht anwesend zu sein. In ihren Beratungsgesprächen werfen die Geschworenen einen Blick auf alle Ereignisse in dem Fall – und müssen die Verhandlung Revue passieren lassen.

Wie und wann es zu einem Urteil kommen wird, ist derzeit aber absolut ungewiss. Ein Experte betonte, dass sich die Gespräche der Geschworenen über mehrere Tage hinziehen könnten. Im Fall von Johnny und Amber betonte der im Livestream anwesende Jurist: "Ich denke, es wird etwa zwei bis drei Tage dauern."

Getty Images Der Prozess von Johnny Depp und Amber Heard während der Schlussplädoyers

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp vor Gericht in Virginia

