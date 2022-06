Die große Schwester hilft dem kleinen Bruder! Das große Thronjubiläum hat begonnen und Queen Elizabeth II. (96) wird an den kommenden Tagen im ganzen Land gefeiert. Heute fand die Militärparade Trooping the Colour statt, im Rahmen dessen die Mitglieder der königlichen Familie in Kutschen zum Buckingham Palace in London fuhren. Dabei passte Prinzessin Charlotte (7) ganz genau auf: So half sie ihrem Bruder Prinz Louis (4)!

Die Kinder von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) saßen in einer Kutsche gemeinsam mit dem großen Bruder Prinz George (8). Wie es sich geschickt, winkten sie hin und wieder den Schaulustigen. Als Charlotte und George sich davon eine Pause genehmigten, schüttelte Louis weiterhin freudig die Hand, bis seine Schwester diese bestimmend hinunterzog. Der Kleine hat offenbar noch einiges von seiner Schwester zu lernen!

Für die drei Kids ist es das erste Mal, dass sie an der Parade in einer Kutsche mitfahren. Aus diesem besonderen Anlass stimmten sie ihre Looks perfekt aufeinander ab: Sie alle trugen blaue Outfits. Damit passten sie farblich auch zu ihrer Urgroßmutter: Die Queen erstrahlte auf dem Balkon des Buckingham Palace in einem himmelblauen Kostüm.

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessen Charlotte in der Kutsche beim Thronjubiläum

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte während der Parade zu Ehren der Queen

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, die Queen, Prinz Louis, Herzogin Kate, Charlotte, George und Prinz William

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de