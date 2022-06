Was für ein besonderer Moment! In diesem Jahr feiert Queen Elizabeth II. (96) ihr 70. Thronjubiläum. Eingeleitet werden die Feierlichkeiten mit der alljährlichen Militärparade Trooping the Colour. Natürlich sind alle Mitglieder des britischen Königshauses mit von der Partie – sogar Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) reisten mit ihren Kindern an und verfolgen die Zeremonie aus dem Publikum. Nun erschien die Queen erstmals auf dem Balkon!

Nachdem sie in diesem Jahr erstmals nicht selbst an der Parade teilnahm, betrat die Queen die Empore bereits vorab mit dem Duke of Kent. Die Monarchin trug ein hellblaues Kostüm – es handeltr sich dabei scheinbar um das gleiche Outfit, welches sie auf ihrem jüngsten Portrait zum Jubiläum trug. Auf einen Gehstock gestützt lächelte die 96-Jährige und freute sich über das Spektakel, bevor sie wieder hineinging.

Die Fans waren hin und weg von ihrem ersten Auftritt auf dem Balkon. Unter einem YouTube-Livestream kamen die Zuschauer aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Großartig. Ich bewundere sie! Was für ein Meilenstein" oder "Die Queen sieht immer so elegant aus", freuten sich einige Fans.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

© Ranald Mackechnie Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor, April 2022

Getty Images Die Queen bei der Parade zu ihrem Thronjubiläum

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Parade zu ihrem Thronjubiläum

