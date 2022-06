Alles aus bei Shakira (45) und Gerard Piqué (35)? Die Sängerin und der Fußballer gelten als absolutes Traumpaar. Seit 2011 sind sie offiziell zusammen, sie begrüßten bereits zwei gemeinsame Kinder auf der Welt – Milan und Sasha. Verheiratet sind die beiden aber nicht. Denn die "Waka Waka"-Interpretin wolle nicht, dass der Kicker sie als seine Frau sieht, sondern als seine Liebhaberin und Freundin, erklärte sie. Das schien für die beiden auch wundervoll zu funktionieren – oder etwa doch nicht? Insider meinen nämlich: Shakira will Gerard angeblich verlassen!

Laut mehreren spanischen Medien steht das Paar angeblich vor der Trennung. So beteuert die Journalistin Laura Fa im Podcast "Mamarazzis": "Die Sängerin hat ihn mit einer anderen erwischt und sie werden sich trennen." Aber weder Shakira noch Gerard bestätigten die Gerüchte, weshalb es sich weiterhin nur um Spekulationen handelt.

Eine katalanische Zeitung namens El Periódico berichtet zuletzt aber auch, dass Gerard immer wieder in Nachtklubs gesichtet wird. Eine weitere Quelle behauptet, er sei in Begleitung anderer Frauen gewesen. So soll der Spanier auch wieder alleine in seiner alten Wohnung in Barcelona wohnen.

Anzeige

Instagram / shakira Shakira, Gerard Piqué und ihre Söhne Sasha und Milan im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im August 2020

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué und Shakira beim Copa del Rey Finale 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de